НПО автоматики начнет серийное производство радаров для беспилотников

Прибор подойдет для установки на легковые машины, грузовики, автобусы, строительную технику, комбайны и тракторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

НПО автоматики в 2023 году хочет запустить серийное производство радаров ближнего и дальнего действия для беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по развитию гражданской продукции НПО автоматики Антона Капустина.

Радар может определить, какое препятствие на каком расстоянии находится. Информацию об этом он будет передавать водителю. Также разработка позволит автомобилю удерживать заданную скорость.

Прибор подойдет для установки на легковые машины, грузовики, автобусы, строительную технику, комбайны и тракторы. Сейчас устройство проходит испытания.

НПО автоматики входит в госкорпорацию «Роскосмос». Завод является одним из крупнейших предприятий России в области создания систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.