В Екатеринбурге не хватает вакцины от коронавируса для детей

Детской вакцины от коронавируса в Екатеринбурге пока нет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге количество школьников, желающих привиться от коронавируса, больше, чем привитых от него. Причина этого – нехватка вакцины от COVID-19 для детей.

- Мы бы хотели больше, и у нас даже согласия собраны на большее количество и многие родители готовы привить детей, но пока нет вакцины. Как поступит в область детская вакцина, так мы к этому вопросу вернемся вместе с медиками, - рассказала на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Она отметила, что вакцинация будет проходить в медицинских учреждениях. Если же партия вакцины будет большой, то, возможно, будут прививать и в школах, где позволят условия, чтобы хранить вакцину «Спутник М».

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