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Общество31 августа 2022 13:44

В Алапаевске местный житель перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Мужчине рассказали, что на его имя пытаются оформить кредит
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере»

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 42-летний местный житель лишился почти полумиллиона рублей после разговора с телефонными мошенниками. Пострадавший рассказал, что ему позвонила незнакомая девушка и рассказала, что на его имя пытаются оформить кредит.

- Мужчина поверил во все сказанное и начал выполнять инструкции лжеспециалиста банка. Воспользовавшись доверчивостью собеседника, мошенница оформила кредит на его имя, после чего произвела 17 операций по переводу денежных средств, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Всего же аферистка успела вывести 490 тысяч рублей, затем связь прервалась, так как у мужчины разрядился телефон. Примечательно, что уралец не сразу понял, что стал жертвой мошенников. На подозрительные операции обратила внимание его жена.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Она предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы, - добавили в полиции.