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Общество31 августа 2022 13:16

Специалисты СК проведут проверку после обнаружения в Нижнем Тагиле тела 84-летней пенсионерки

Пожилая женщина пропала еще в начале августа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пенсионерка пропала еще в начале августа, ее поисками занимались волонтеры поисковых отрядов и полицейские

Пенсионерка пропала еще в начале августа, ее поисками занимались волонтеры поисковых отрядов и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты следственного комитета проведут проверку после обнаружения в Нижнем Тагиле тела 84-летней Галины Тютиной. Пенсионерка пропала еще в начале августа, ее поисками занимались волонтеры поисковых отрядов и полицейские.

- По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Точная причина смерти пожилой женщины будет установлена в ходе назначенной судебно - медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы Свердловского Главка МВД Валерия Горелых, труп пропавшей тагильчанки в ходе поисковых мероприятий обнаружил полицейский кинолог Алексей Коломеец со своей служебной собакой по кличке Элизабет.

- По предварительным данным, история не носит криминальный характер. Вероятнее всего, у бабушки что-то неожиданно произошло со здоровьем. По другой отрабатываемой сыщиками версии, она могла перенервничать, узнав о смерти своего супруга, - добавил полковник Горелых.