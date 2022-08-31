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Общество31 августа 2022 12:59

Жители села под Нижним Тагилом остались без общественного транспорта

Некоторые добираются до ближайшего города пешком
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
По словам местных, перевозчик отказался работать, так как это стало невыгодно

По словам местных, перевозчик отказался работать, так как это стало невыгодно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители села Елизаветинского под Нижним Тагилом остались без общественного транспорта. Там отменили единственный автобусный маршрут, который соединял населенный пункт с ближайшим городом, сообщает ОТВ.

В селе живут 500 человек. Они называют Елизаветинское «необитаемым островом». Местная жительница Татьяна Бранчевская, чтобы добраться до Нижнего Тагила, сначала идет пешком до трассы, а затем ловит попутку или добирается больше двух часов пешком.

- 17 лет возил людей перевозчик, частный перевозчик, но с 1 мая он отказался возить людей на своей маршрутке, - рассказала староста села Вера Шабунина.

По словам местных, перевозчик отказался работать, так как это стало невыгодно. В мэрииНижнего Тагила объяснили, что дорога к селу регионального значения и город к ней отношения не имеет. Также там отметили, что она не соответствует параметрам, которые предъявляются к организации пассажирских перевозок, и она не может использоваться в таком ключе.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области подчеркнули, что в курсе ситуации. Дорога включена в перечень полотен, в отношении которых планируется разработка проектной документации на проведение работ до 2023 года.