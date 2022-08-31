Жители села под Нижним Тагилом остались без общественного транспорта

По словам местных, перевозчик отказался работать, так как это стало невыгодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители села Елизаветинского под Нижним Тагилом остались без общественного транспорта. Там отменили единственный автобусный маршрут, который соединял населенный пункт с ближайшим городом, сообщает ОТВ.

В селе живут 500 человек. Они называют Елизаветинское «необитаемым островом». Местная жительница Татьяна Бранчевская, чтобы добраться до Нижнего Тагила, сначала идет пешком до трассы, а затем ловит попутку или добирается больше двух часов пешком.

- 17 лет возил людей перевозчик, частный перевозчик, но с 1 мая он отказался возить людей на своей маршрутке, - рассказала староста села Вера Шабунина.

По словам местных, перевозчик отказался работать, так как это стало невыгодно. В мэрииНижнего Тагила объяснили, что дорога к селу регионального значения и город к ней отношения не имеет. Также там отметили, что она не соответствует параметрам, которые предъявляются к организации пассажирских перевозок, и она не может использоваться в таком ключе.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области подчеркнули, что в курсе ситуации. Дорога включена в перечень полотен, в отношении которых планируется разработка проектной документации на проведение работ до 2023 года.