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Происшествия31 августа 2022 12:58

В Екатеринбурге товароведа подозревают в краже полумиллиона рублей у компании

Он работал в ломбарде на Уралмаше
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Подозреваемый признался полицейским в содеянном

Подозреваемый признался полицейским в содеянном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28-летнего товароведа-оценщика одного из ломбардов на Уралмаше подозревают в мошенничестве. Он украл у компании 550 тысяч рублей, сообщает городское УМВД.

- Ранее в полицию обратился директор ломбарда, сообщивший об обнаружении серьезной недостачи в ходе инвентаризации. При этом товар, числившийся в наличии, на самом деле отсутствовал в хранилище и на витрине, - говорится в сообщении.

Проверка выявила, что к хищению причастен один из сотрудников магазина. Заложенный товар был выкуплен комиссионерами. Товаровед не внес эту информацию в бухгалтерскую программу, а деньги присвоил себе.

Подозреваемый уже признал вину. Он объяснил, что крал деньги в течение полутора недель. На него завели дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «(Мошенничество в крупном размере). До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.