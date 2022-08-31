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Общество31 августа 2022 12:52

На уральском вокзале сняли с поезда двух дебоширов

Состав следовал по маршруту «Серов – Приобье»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Оказалось, что нарушители неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности

Оказалось, что нарушители неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральском вокзале сняли с поезда двух дебоширов. Известно, что история произошла на минувших выходных. Состав следовал по маршруту «Серов – Приобье». Работники транспортной безопасности обратились в полицию, когда заметили хулиганящих пассажиров.

- Установлены два мужчины, один из которых 19-летний житель Свердловской области, другой – 20-летний уроженец города Унъюган Тюменской области. Они распивали спиртные напитки, на замечания работника транспортной безопасности, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Молодые люди не реагировали на других пассажиров. Оказалось, что они неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. В этот раз на них составили протокол по статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах».