Оказалось, что нарушители неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На уральском вокзале сняли с поезда двух дебоширов. Известно, что история произошла на минувших выходных. Состав следовал по маршруту «Серов – Приобье». Работники транспортной безопасности обратились в полицию, когда заметили хулиганящих пассажиров.

- Установлены два мужчины, один из которых 19-летний житель Свердловской области, другой – 20-летний уроженец города Унъюган Тюменской области. Они распивали спиртные напитки, на замечания работника транспортной безопасности, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Молодые люди не реагировали на других пассажиров. Оказалось, что они неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. В этот раз на них составили протокол по статье «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах».