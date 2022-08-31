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Общество31 августа 2022 12:20

Екатеринбург накрыло мощным ливнем

Синоптики предупреждали, что в город придут сильные дожди и град
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Цены на такси из-за непогоды моментально взлетели

Цены на такси из-за непогоды моментально взлетели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 31 августа Екатеринбург накрыло мощным ливнем, улицы города затопило. Кстати, синоптики предупреждали, что в среду в уральской столице ожидаются сильные дожди, порывистый ветер, гроза и даже град.

Цены на такси из-за непогоды моментально взлетели.

- Живу на проспекте Космонавтов, чтобы добраться до дома из центра, мне надо заплатить 500 рублей, это кошмар, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница.

Аналогичная стоимость на услуги такси и для тех, кто хочет добраться из центра до ЦПКиО Маяковского, «Сортировки» и «Парк Хауса».