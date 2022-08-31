Дети из Калиновского поселка смогут ездить в школу на муниципальном автобусе

Таким образом, ученики смогут ездить до учебного заведения № 24 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети, которые живут в поселке Калиновский, смогут добираться до школы на муниципальном автобусе. Дополнительные машины общественного транспорта, будут курсировать на маршрутах № 75 и № 90. Таким образом, ученики смогут ездить до учебного заведения № 24.

- Автобус № 75 «улица Восточная – поселок Калиновский» будет отправляться от конечной в Калиновском, после чего останавливаться в поселке Изоплит, а затем ехать по обычному маршруту, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что они будут отправляться в 07:25; 13:28; 14:03. А вот маршрут № 90, который обычно ходит до Изоплита, как раз продлят до Калиновского.

Ранее из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму официально запустили трамвайное движение. Новые вагоны модели 71-911ЕМ «Львенок» с 31 августа начали движение от центра Верхней Пышмы до станции «Фрезеровщиков» на Эльмаше.