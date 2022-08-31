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Общество31 августа 2022 11:20

В Екатеринбурге перекроют еще один участок улицы Серафимы Дерябиной

Там будут строить трамвайную линию
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной

Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рабочие перекроют еще один участок улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет о четной стороне проезжей части от дома № 51/1 на улице Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина, сообщает мэрия.

- Перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии, - говорится в сообщении.

Улицу перекроют рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» с 15 сентября до 15 ноября 2022 года. Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее рабочие продлили сроки закрытия движения по улице Серафимы Дерябиной на участке от улицы Академика Бардина до Волгоградской. Там нельзя будет проехать до 10 октября 2022 года.