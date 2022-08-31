В Екатеринбурге перекроют еще один участок улицы Серафимы Дерябиной

Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рабочие перекроют еще один участок улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет о четной стороне проезжей части от дома № 51/1 на улице Серафимы Дерябиной до улицы Академика Бардина, сообщает мэрия.

- Перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии, - говорится в сообщении.

Улицу перекроют рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» с 15 сентября до 15 ноября 2022 года. Движение транспорта будет организовано по четной стороне Серафимы Дерябиной.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее рабочие продлили сроки закрытия движения по улице Серафимы Дерябиной на участке от улицы Академика Бардина до Волгоградской. Там нельзя будет проехать до 10 октября 2022 года.