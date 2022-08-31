В Нижнем Тагиле приостановили ремонт исправительного центра для осужденных рядом со школой

Ремонт ИЦ№ приостановили, но от проекта не отказались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт в здании бывшего общежития, которое расположено рядом со школой №90 на Гальянке в Нижнем Тагиле, приостановлен. В здании по Черноисточинскому шоссе 58/1 должен открыться исправительный центр для осужденных по нетяжелым статьям. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В начале лета жители микрорайона выступили против соседства с уголовниками, однако ГУФСИН по Свердловской области от своих планов отказываться не намерено, хотя окончательного решения по этому вопросу нет.

- Это огромный комплекс работ и долгосрочный проект, который зависит от многих моментов, в том числе и от финансирования, - рассказали TagilCity.ru в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Здесь подчеркнули, что в настоящее время такой центр для женщин работает в Нижнем Тагиле при колонии №6. Там осужденные трудятся на предприятиях города. Такой же центр готовятся открыть в Верхней Туре.