В ТРЦ «Радуга» открывается мобильный пункт вакцинации

Желающим прийти на обследование и сделать прививку нужно взять с собой документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТРЦ «Радуга» рядом с кинотеатром открывается мобильный пункт вакцинации и Центр здоровья. Прививку против COVID-19, гриппа, дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, кори и краснухи можно будет сделать до 11 сентября. Пункт будет работать с 31 августа по 4 сентября и с 7 по 11 сентября с 16:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 18:00 в выходные.

- Обращаем внимание, что для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис, - рассказали на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. - Желающим сделать прививку напоминаем о наличии сертификата о прививках

Кроме того, на территории природного парка возле ТЦ для горожан будут работать офтальмологический модуль и передвижной флюорограф.

Центр здоровья будет работать с 31 августа по 4 сентября с 16:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 18:00 в выходные. Здесь можно будет узнать уровень общего холестерина и глюкозы в крови, измерить давление, уровень кислорода в крови, пройти ЭКГ и другие обследования. Кроме того, можно будет получить консультацию терапевта.