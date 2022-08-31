На Ямале педофил отделался денежной компенсацией и обязательными работами

Осужденный отделался обязательными работами и денежной компенсацией морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Муравленко осужден за интимные отношения с несовершеннолетней девушкой. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Уголовное дело после расследования передали в суд, который приговорил северянина к наказанию в виде обязательных работ, объемом в 300 часов, также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Отметим, что в соседней Свердловской области педофилов нередко приговаривают к реальным тюремным срокам.