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Происшествия31 августа 2022 10:36

На Ямале педофил отделался денежной компенсацией и обязательными работами

Осужденный мужчина заплатит 70 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Осужденный отделался обязательными работами и денежной компенсацией морального вреда

Осужденный отделался обязательными работами и денежной компенсацией морального вреда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Муравленко осужден за интимные отношения с несовершеннолетней девушкой. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Уголовное дело после расследования передали в суд, который приговорил северянина к наказанию в виде обязательных работ, объемом в 300 часов, также он должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Отметим, что в соседней Свердловской области педофилов нередко приговаривают к реальным тюремным срокам.