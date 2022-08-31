В Екатеринбурге задержали терапевта, которая подделывала ковидные сертификаты

Светлана Степанова работает в 3-й поликлинике ЦГБ № 2
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге задержали терапевта больницы №2 Светлану Степанову. 66-летнего специалиста подозревают в подделке и продаже ковидных сертификатов. В пресс-службе регионального минздрава заявили, что знают о случившемся. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.
- Руководство больницы в курсе ситуации. А работу следственных органов мы комментировать не можем. Речь идет о рядовом враче поликлинники, - пояснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.
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