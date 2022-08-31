В Екатеринбурге из окна выпал молодой человек

Трагедия произошла возле парка 50-летия Советской власти Фото: Яндекс. Карты

В Екатеринбурге, поблизости от парка 50-летия Советской власти из окна выпал молодой человек. По словам очевидцев, он разбился насмерть.

- Я услышал хлопок и увидел, что он лежит на земле. Вызвал скорую помощь, - рассказал очевидец E1.RU. - Они приехали, констатировали смерть. Тело накрыли мешком. На вид он очень молодой, возможно, ему нет еще восемнадцати.

Трагедия произошла возле дома на Мичурина, 171. Здание состоит из двух пятиэтажных домов и двенадцатиэтажного между ними.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.