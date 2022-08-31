В Екатеринбурге на выходные перекроют парковку на площади 1905 года

Ярмарка будет организована с соблюдением мер по защите горожан от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге c 00:00 3 сентября до 19:00 4 сентября закроют парковку на площади 1905 года. Там развернется осенняя ярмарка, сообщает мэрия.

- Далее ярмарочные ряды будут разворачиваться на главной городской площади 17-18 сентября и 24-25 сентября, - говорится в сообщении.

На ярмарке можно будет купить мясных деликатесов, молочные продукты, сладости и мед. Также на прилавках будут лежать яблоки, груши и свежие овощи.

Кроме того, питомники выставят на продажу посадочный материал. Также на ярмарке можно будет приобрести сувениры из бересты, кожи, керамики и дерева, кукол, платки, шарфы, гобелены и вязанные вещи. Ярмарка будет организована с соблюдением мер по защите горожан от коронавируса.