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Общество31 августа 2022 9:44

В Екатеринбурге на выходные перекроют парковку на площади 1905 года

Там развернется ярмарка
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ярмарка будет организована с соблюдением мер по защите горожан от коронавируса

Ярмарка будет организована с соблюдением мер по защите горожан от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге c 00:00 3 сентября до 19:00 4 сентября закроют парковку на площади 1905 года. Там развернется осенняя ярмарка, сообщает мэрия.

- Далее ярмарочные ряды будут разворачиваться на главной городской площади 17-18 сентября и 24-25 сентября, - говорится в сообщении.

На ярмарке можно будет купить мясных деликатесов, молочные продукты, сладости и мед. Также на прилавках будут лежать яблоки, груши и свежие овощи.

Кроме того, питомники выставят на продажу посадочный материал. Также на ярмарке можно будет приобрести сувениры из бересты, кожи, керамики и дерева, кукол, платки, шарфы, гобелены и вязанные вещи. Ярмарка будет организована с соблюдением мер по защите горожан от коронавируса.