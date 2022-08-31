Для ликвидации очередей привлекаются дополнительные сотрудники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге учителя пожаловались на огромную очередь в поликлинике на Эльмаше. Педагогам, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус, приходится подолгу ждать приема, причем многим - прямо на улице. Медики объяснили, почему в здании поликлиники собирается толпа.

- В связи с подготовкой здания поликлиники к капитальному ремонту , в ЦГКБ № 23 организованно тестирование с максимальной эпидбезопасностью в здании стационара, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поликлиники. - В связи с неравномерностью обращения педагогов в течении дня, временно организуются очереди.

Также там отметили, что для ликвидации очередей привлекаются дополнительные сотрудники.

Напомним, перед 1 сентября всем учителям в Свердловской области нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. При этом сегодня, 31 августа стало известно, что несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в регионе школьников не планируют переводить на дистант.