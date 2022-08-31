В Екатеринбурге неизвестный угнал электросамокат за 37 тысяч и попал на видео

Неизвестный перекусил трос и скрылся на электросамокате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 29 августа неизвестный мужчина угнал электросамокат за 37 тысяч рублей и попал на видео. Ролик с моментом преступления «КП-Екатеринбург» прислала Галина Ниценкова, которой принадлежит транспорт.

- После дождя, примерно в 15:20, 29 августа прямо с велопарковки на Малышева, 101 неизвестный мужчина перекусил трос электросамоката Ninebot KickScooter MAX G30P и уехал на нем в закат, - рассказала она.

Женщина отметила, что на ее транспорте были опознавательные знаки. На ручке тормоза есть большая серебряная царапина, а наклейка с информацией на боку основания самоката наполовину содрана.

Сейчас Галина ищет владельцев машин, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать момент кражи. Она подчеркнула, что подала заявление в полицию, но готова его забрать, если вор сам вернет транспорт.

Ранее, в феврале, полиция поймала в Екатеринбурге мужчину, который украл элетросамокат. К силовикам обратился потерпевший, который рассказал, что неизвестный ночью проник в офис на улице Луначарского. Там он похитил самокат.