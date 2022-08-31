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На здоровье31 августа 2022 8:52

Больше сотни детей-инвалидов прошли бесплатную реабилитацию в Свердловской области

В регионе подвели промежуточные итоги пилотного проекта
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Курс реабилитации оплачивает государство

Курс реабилитации оплачивает государство

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области подвели промежуточные итоги работы пилотного проекта по комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, который запустили в начале лета 2022 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эффективность, по словам руководителей проекта, есть, и в каждом конкретном случае она разная.

Курс реабилитации для детей от 4 до 17 лет длится 21 день и проводится в семи учреждениях Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Для прохождения полного курса реабилитации родителям нужно получить электронный сертификат, на котором будут деньги для оплаты медицинских услуг. Все затраты покроет бюджет.

Курс можно пройти амбулаторно, либо в стационаре. Его стоимость – от 70 до 100 тысяч рублей.