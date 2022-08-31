В Нижнем Тагиле пропавшую пенсионерку нашли мертвой

Женщину искали почти месяц Фото: Лиза Алерт

В Нижнем Тагиле пропавшую 84-летнюю Галину (Нагаеву) Тютину нашли мертвой. Об этом сообщили 29 августа в поисковом отряде. В полицию 1 августа обратился внук пенсионерки, когда ее не оказалось ни дома, ни в саду. Женщину искали сотрудники полиции и волонтеры.

- Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Женщину искали почти месяц. Напомним, последний раз пенсионерку видели соседи по дому в местном магазине 31 июля или 1 августа. В сад, по данным полиции, она ходила пешком всегда одной дорогой.

Представитель регионального Следственного комитета Александр Шульга сообщил, что по факту смерти пенсионерки проводятся проверочные мероприятия. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал, что тело пропавшей тагильчанки в ходе поисковых мероприятий обнаружил полицейский кинолог с немецкой овчаркой по кличке Элизабет.

- По предварительным данным, эта история не носит криминальный характер. Вероятнее всего, у бабушки что-то неожиданно произошло со здоровьем. По другой отрабатываемой сыщиками версии, пожилая женщина могла перенервничать, узнав о смерти своего супруга, -заявил полковник Горелых.