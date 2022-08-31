Житель Екатеринбурга избил бывшую возлюбленную и убил ее подругу

Обвиняемый пытался скрыться с места преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 49-летнего мужчину, который избил свою бывшую возлюбленную и убил ее подругу. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый ночью 28 марта 2022 года пил алкоголь вместе с бывшей сожительницей и ее подругой в доме в переулке Осоавиахима. Компания сидела на кухне. Мужчина поссорился с бывшей возлюбленной. В ходе конфликта он два раза ударил ее по голове. После этого он еще раз ударил ее неустановленным предметом. Женщина получила черепно-мозговую травму, раны и острую субдуральную гематому.

- Находящаяся рядом подруга женщины попыталась пресечь противоправное поведение обвиняемого, из-за чего последний нанес ей неустановленным тупым твердым предметом, а так же руками и ногами не менее пяти ударов в область головы, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также мужчина нанес удары в область шеи, таза, верхних и нижних конечностей. От полученных травм женщина умерла. Обвиняемый попытался скрыться с места преступления на машине. Однако его задержала полиция.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия).