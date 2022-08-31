В Екатеринбурге пройдет семейный фестиваль «Добро пожаловать!»

Фото предоставлено пресс-службой ЦК «Урал»

Ваш ребенок не знает, чем хочет заниматься? А, может, и вы сами ищите для себя новое хобби? Мы знаем, как помочь!

Центр культуры «Урал» приглашает вас на семейный фестиваль «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!». Три часа ярких эмоций – все это только у нас! Вместе с вами откроем творческий сезон и расскажем, а главное – покажем, чем можно заняться в «Урале».

Фото предоставлено пресс-службой ЦК «Урал»

Вас ждет семь самобытных пространств, в каждом из которых пройдет уникальная творческая программа. В ходе фестиваля вы не только познакомитесь с креативной семьей самого современного центра культуры Екатеринбурга, но и примите участие в мастер-классах, полезных тренингах и турнирах по интеллектуальным играм.Для самых маленьких посетителей мы подготовили детскую комнату с мягкой игровой зоной и веселыми аниматорами.

Фото предоставлено пресс-службой ЦК «Урал»

По традиции фестиваля вы сможете сразу же записать ребёнка в понравившуюся студию и целый год, а может и более, не планировать активный досуг для него.

Не обойдётся и без подарков! Мы подготовили крутые призы от партнеров для наших гостей. Вам нужно будет лишь принять участие в викторинах, которые будут проходить на площадках фестиваля на протяжении всего дня.

Фото предоставлено пресс-службой ЦК «Урал»

По-настоящему вкусным бонусом для посетителей фестиваля станет эксклюзивное меню от кафе «Лампа». Повара разработали его специально для нашего события.

Фото предоставлено пресс-службой ЦК «Урал»

Мы с большим удовольствием открываем двери для вас и говорим: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!». Давайте знакомиться ближе! Наши преподаватели знают, как раскрыть творческий потенциал вашего ребёнка и найти к нему подход. Ведь каждый по-своему уникален.

Вход свободный.