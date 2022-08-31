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Звезды31 августа 2022 6:35

Страницу Клавы Коки заблокировали в Instagram*

Певица заявила, что у нее нет сил реагировать
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Страницу певицы заблокировали из-за того, что она нарушает руководство сообщества

Страницу певицы заблокировали из-за того, что она нарушает руководство сообщества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страницу певицы Клавы Коки заблокировали в Instagram*. Об этом рассказала сама артистка в соцсетях.

- Меня совсем добить хотите? Уже нет сил реагировать, - написала она.

Страницу певицы заблокировали из-за того, что она нарушает руководство сообщества. Теперь у Клавы Коки есть 30 дней, чтобы вернуть профиль.

Ранее Клава Кока приехала на День города в родной Екатеринбург и дала концерт в Преображенском парке в Академическом районе. Очередь к площадке выступления начала собираться за два часа до начала. На концерте певица представила новую песню.

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