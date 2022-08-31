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Общество31 августа 2022 6:22

В Екатеринбурге детская поликлиника подала иск к свердловским властям

Представители медорганизации хотят взыскать с ведомств 1,716 млн
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Предварительное заседание состоится 23 сентября

Предварительное заседание состоится 23 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская поликлиника, расположенная в Академическом районе Екатеринбурга, подала иск к Министерству здравоохранения и Министерству финансов Свердловской области о взыскании 1,716 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального Арбитражного суда.

Согласно опубликованным документам, в качестве третьих лиц к участию в деле привлечены аппарат бизнес-омбудсмена области, а также региональные прокуратура, Роспотребнадзор и правительство. Чем объясняется указанная в иске сумма не уточняется.

«КП-Екатеринбург» запросила информацию об иске в Минздраве и Минфине Свердловской области. В поликлинике прокомментировать иск не смогли, сославшись на то, что главный врач, в чьей компетенции находится этот вопрос, Люция Закирова, находится до понедельника в отпуске.

Предварительное заседание состоится 23 сентября.