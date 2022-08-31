Работников «Уралвагонзавода» перевели на особый режим, чтобы обеспечить страну танками

Изменения пришлось внести из-за увеличения объемов задач по наращиванию обороноспособности страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудников «Уралвагонзавода» (УВЗ), выполняющих работы по государственному оборонному заказу, перевели на особый режим. Теперь их смогут привлекать к сверхурочным работам в праздничные и выходные дни. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали на предприятии.

- Это означает, что сотрудники, выполняющие работы по ГОЗ, в связи с производственной необходимостью могут привлекаться к сверхурочным работам: в будние дни – до четырех часов, в один из выходных дней – до восьми часов, - объяснили на заводе.

В УВЗ объяснили, то перевели сотрудников на особый режим из-за «значительного увеличения объемов важнейших для обороноспособности страны задач». Переработки будут оплачивать в двойном размере. Также в связи с тем, что у сотрудников УВЗ стало больше работы по гособоронзаказам, руководство дополнительно установило надбавку к действующей тарифной ставке в размере 35%.

Нововведения коснулись только работников механосборочного, металлургического и вагоносборочного производств, задействованных в выполнении гособороназаказов. Систему временных переводов внедрили в подразделения механосборочного производства. Для этого работников будут переобучать и повышать им квалификацию.