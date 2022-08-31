Бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в коррупции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один бывший сотрудник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила внесен в федеральный «реестр коррупционеров», опубликованный на официальном сайте Госслужбы. В список попал экс-инспектор ГИБДД экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Роман Овчинников.

- Данный сотрудник уволен из системы МВД в связи с утратой доверия. Больше он никогда не сможет устроиться на службу в органы внутренних дел, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. - В настоящее время точка в этой криминальной истории не поставлена, расследование, проводимое следственными органами, еще не завершено.

Согласно опубликованной на сайте Госслужбы информации, Роман Овчинников нарушил часть 1 статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции» и часть 3 статьи 71 ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Роман Овчинников является единственным экс-сотрудником МУ МВД России «Нижнетагильское». В списке уволенных в связи с утратой доверия также числятся экс-инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила Виктор Храмцов, Андрей Бабенков и Сергей Лыхин.