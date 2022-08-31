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Происшествия31 августа 2022 5:24

В Екатеринбурге в спальном районе произошел пожар

Огонь не задел жилые дома
Дарья ЧИПУРИНА
Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Утром 31 августа на Сортировке сгорел заброшенный дом. Жители дома на Крупносортщиков, 6 почувствовали запах гари и увидели из окон пожар и вызвали пожарных. По словам очевидцев, специалисты приехали спустя 10 минут после вызова, но у дома к тому моменту уже полностью сгорела крыша.

- Я проснулась от того, что был очень сильный запах гари. Подумала, что наш дом горит, только потом увидела, что это «заброшка», - рассказала читательница «КП-Екатеринбург».

По словам местных жителей, на данный момент пожар удалось потушить. Огонь не задел жилые дома.

Напоминаем, что в Волчанске 29 августа вспыхнула квартира в многоэтажке. На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили огонь.

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