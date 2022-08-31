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Происшествия31 августа 2022 5:06

В Екатеринбурге сотрудника уголовного розыска отправили под домашний арест

Его обвиняют в получении взятки в крупном размере
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Майору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Майору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест сотрудника уголовного розыска ОП-12. Следственный комитет предъявил майору Максиму Кузьмину обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК «Получение взятки в крупном размере».

Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Кузьмину назначили домашний арест до 25 октября 2022 года, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского суда.

Ранее СК обращался в суд за получением ордера на обыски в квартире подполковника Игоря Киселева из ОП-6. Предположительно, именно он передал взятку Кузьмину.