В Екатеринбурге сотрудника уголовного розыска отправили под домашний арест

Майору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест сотрудника уголовного розыска ОП-12. Следственный комитет предъявил майору Максиму Кузьмину обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК «Получение взятки в крупном размере».

Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Кузьмину назначили домашний арест до 25 октября 2022 года, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского суда.

Ранее СК обращался в суд за получением ордера на обыски в квартире подполковника Игоря Киселева из ОП-6. Предположительно, именно он передал взятку Кузьмину.