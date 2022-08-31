У екатеринбуржцев пользуется популярностью пирсинг пупка и носа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в моду вернулся пирсинг. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса услуг YouDo и ювелирного бренда SOKOLOV. Они проанализировали спрос на услуги и украшения для пирсинга.

Анализ показал, что по сравнению с весной, летом жители Екатеринбурга на 20% чаще обращались к мастерам онлайн-сервиса за пирсингом. Самые популярные его виды - пирсинг носа и пупка. Украшения для этих зон покупают чаще - 55 % для пупка от всех проданных украшений для пирсинга с начала года и 22% для носа.

- Екатеринбуржцы не ограничиваются пирсингом носа и пупка. За ними по популярности, по данным онлайн-сервиса, следуют брови, губы, пирсинг Монро и индастриал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в YouDo.

В абсолютном большинстве случаев (86%) в купленных украшениях есть фианитовые вставки. На серебряные изделия жители Екатеринбурга тратят в среднем 800 рублей, на украшения с фианитами - 1 500 рублей. Украшения с бриллиантами покупают лишь 4% любителей пирсинга (средний чек на эту категорию ювелирных украшений составляет 5 500 рублей).