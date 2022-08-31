На Уралмаше водитель каршеринга улетел в траншею

Водитель не заметил ограждение и предупреждение о ремонтных работах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше ночью, 31 августа, водитель каршеринга снес ограждение и улетел в траншею. ДТП произошло возле дома на Победы 70г/2.

- Водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Победы со стороны 40-летия Октября в сторону Ломоносова, допустил наезд на дорожное ограждение, которым обозначено место проведения ремонтных работ, после допускает съезд в яму, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Автомобиль получил значительные повреждения. Водителя доставили в 23 больницу. Предварительно у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и тупую травму живота.