В Свердловской области нашли 32-летнего мужчину, который ушел в лес и не вернулся

Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области завершились поиски Анатолия Пайсова, который ушел 29 августа в лес под Полевским и не вернулся. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», в день пропажи у него с собой был лишь черный рюкзак.

Сегодня, 30 августа, волонтеры сообщили на своей странице ВКонтакте, что Анатолий найден живым.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге разыскивают Лосякова Никиту Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 24-летнего молодого человека ничего неизвестно с 28 августа.

В день пропажи он был одет в бежевые шорты, чёрную футболку и белые кроссовки.