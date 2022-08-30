Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле загорелось общежитие на улице Мира. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 30 августа в 18:32.

- На площади одного квадратного метра поврежден холодильник в комнате, расположенной на седьмом этаже общежития, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и восемь спасателей, но пламя было потушено до их приезда. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском вечером, 29 августа, пожарные эвакуировали из горящей пятиэтажки 30 человек, в том числе девять детей. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже.