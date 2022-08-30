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Происшествия30 августа 2022 19:19

В Екатеринбурге завели дело на многодетных родителей, которые избивали своих детей

Супругам грозит до семи лет лишения свободы
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Выясняются все без исключения обстоятельства.

Выясняются все без исключения обстоятельства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завели дело на многодетных родителей, которые избивали и унижали своих детей. По данным Следственного комитета Свердловской области, 38-летнему мужчине и 39-летней женщине грозит срок до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении двух или более лиц, совершённое группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- По версии следствия, супруги применяли физическое и психическое насилие в отношении нескольких своих малолетних детей, - рассказали в региональном СК.

Сотрудники Следственного комитета уже опросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. Выясняются все без исключения обстоятельства, в том числе причины и условия, которые способствовали произошедшему. Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК.