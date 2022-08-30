Из «Кольцово» в Хабаровск было отправлено 20 тысяч цыплят для разведения

Партия больше девяти тысяч цыплят была отправлена 28 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из «Кольцово» было отправлено в Хабаровск 20 тысяч цыплят для разведения и содержания. Как сообщает региональный Россельхознадзор, к посылке были приложены необходимые ветеринарные документы.

- 26 августа текущего года через международный аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбурга одно из предприятий отправило 10500 тысяч штук суточных цыплят кросса Хайсекс Браун в адрес птицефабрики г. Хабаровска для содержания и разведения, - рассказали в Россельхознадзор.

Еще одна партия больше девяти тысяч цыплят была отправлена 28 августа.

Ранее мы писали, что в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» во время досмотра ручной клади у туристов из Таджикистана сотрудники обнаружили запрещенную молочную продукцию домашнего изготовления.