В Нижнем Тагиле прокуратура выбила жилье для семьи с ребенком-инвалидом

Судья удовлетворил требования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Нижнего Тагила обратилась семья, состоящая из мамы, бабушки и двух сыновей, один из которых инвалид. Они живут в маленькой двухкомнатной квартире и имеют право на благоустроенное жилье.

- В силу имеющейся у несовершеннолетнего тяжелой формы хронического заболевания он имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения на условиях социального найма с учетом его права на дополнительную жилую площадь, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Надзорное ведомство Нижнего Тагила обратилась в суд, чтобы защитить права мальчика. Судья удовлетворил требования, семья заключила договор на получение благоустроенной «двушки» 43 квадратных метров.