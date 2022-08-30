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Общество30 августа 2022 17:21

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали парня, который числился в федеральном розыске

Злоумышленник скрывался от полиции с мая этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Экипаж находился на дежурстве, когда им поступил сигнал из ТЦ на проспекте Космонавтов

Экипаж находился на дежурстве, когда им поступил сигнал из ТЦ на проспекте Космонавтов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали местного жителя, который больше трех месяцев числился в федеральном розыске за совершение грабежа. Экипаж находился на дежурстве, когда им поступил сигнал из ТЦ на проспекте Космонавтов.

- К прибывшим сотрудникам обратились работники заведения и указали на подозрительного посетителя, находившегося в игровом зале. Накануне им поступила ориентировка из полиции. По внешним признакам юноша подходил под описание, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Бойцы Росгвардии подошли к парню для опроса, во время разговора информация подтвердилась: 17-летнего молодого человека из микрорайона Пионерский разыскивали с мая этого года. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.