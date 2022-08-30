В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали парня, который числился в федеральном розыске

Экипаж находился на дежурстве, когда им поступил сигнал из ТЦ на проспекте Космонавтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали местного жителя, который больше трех месяцев числился в федеральном розыске за совершение грабежа. Экипаж находился на дежурстве, когда им поступил сигнал из ТЦ на проспекте Космонавтов.

- К прибывшим сотрудникам обратились работники заведения и указали на подозрительного посетителя, находившегося в игровом зале. Накануне им поступила ориентировка из полиции. По внешним признакам юноша подходил под описание, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Бойцы Росгвардии подошли к парню для опроса, во время разговора информация подтвердилась: 17-летнего молодого человека из микрорайона Пионерский разыскивали с мая этого года. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.