В селе под Полевским 32-летний мужчина ушел в лес и не вернулся

Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В селе Мраморское, которое находится под Полевским, разыскивают пропавшего Анатолия Пайсова. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 32-летнего мужчины ничего неизвестно с 29 августа.

В день пропажи он был одет в кроссовки, черные штаны и коричневую куртку. С собой у мужчины был черный рюкзак.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: черный

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Напка) 8-950-639-66-66.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге разыскивают Лосякова Никиту Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 24-летнего молодого человека ничего неизвестно с 28 августа.