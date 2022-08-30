Брат уральского депутата Госдумы Андрея Альшевских, осужденный за кражи, вышел из колонии по УДО

Как оказалось, он в составе банды занимался хищением средств из банковских депозитариев. Фото: ГУ МВД России

Из колонии раньше положенного срока освободился брат уральского депутата Госдумы Андрея Альшевских по имени Владимир. Он был осужден в 2020 году за кражи.

- Заседание было вчера, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. В заключении Альшевских провел два года – половину от назначенного ему срока лишения свободы. Впервые мужчина пытался освободиться по УДО в начале 2022 года, но ему было отказано, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как оказалось, он в составе банды занимался хищением средств из банковских депозитариев. Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях

У задержанных изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3.6 тысячи евро и порядка миллиона рублей.