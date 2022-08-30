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Происшествия30 августа 2022 16:11

В Екатеринбурге грабитель, угрожая ножом, забрал у прохожего телефон

Злоумышленник продал мобильный, а вырученные деньги потратил
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На мужчину завели уголовное дело.

На мужчину завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что на улице Краснофлотцев к нему подошел неизвестный и, угрожая ножом, забрал у него мобильный телефон.

По приметам, описанным потерпевшим, сотрудники городского УМВД оперативно нашли грабителя.

- Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу местный житель 1994 года рождения. Мужчина дал признательные показания, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Злоумышленник пояснил, что продал мобильный, а вырученные деньги потратил. На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», ему грозит до 10 лет лишения свободы.