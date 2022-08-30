В екатеринбургском СИЗО арестанту передали посылку с наркотиками

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В екатеринбургском СИЗО № 1 обвиняемому передали посылку с листовым чаем, в которой находились наркотики. Неизвестное вещество черного цвета обнаружили во время досмотра после получения оперативной информации.

- Передача предназначена была для мужчины, обвиняемого по статье уголовного кодекса РФ «158 «Кража». Для дачи правовой оценки проверочные материалы направлены полицейским в ОП № 8 УМВД России по Екатеринбургу, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что женщина пыталась пронести в себе наркотики в исправительную колонию № 52 в Камышловском районе. Она планировала отдать их осужденному за кражу, к которому ехала на длительное свидание.

- В естественной полости тела женщины были обнаружены и изъяты шприц и пакетик с наркотическим веществом мефедрон массой 1,56 грамма, - говорится в сообщении регионального ГУФССП.