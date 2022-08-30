В Екатеринбурге ищут пропавшего 24-летнего молодого человека

В день пропажи он был одет в бежевые шорты. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге разыскивают Лосякова Никиту Владимировича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 24-летнего молодого человека ничего неизвестно с 28 августа.

В день пропажи он был одет в бежевые шорты, чёрную футболку и белые кроссовки.

Особые приметы:

Рост: 188 сантиметров

Телосложение: худощавого

Цвет волос: темно-русый

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Лосякова Никиты Владимировича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Натальи (Пума) 8-904-383-17-48.