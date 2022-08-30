Следователи проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге многодетных родителей заподозрили в избиениях и унижениях собственных детей. Следователи проводят проверку после того, как в СМИ появилась информация, что супруги применяют физическое и психическое насилие в отношении малолетних.

- В настоящее время следователями принимаются меры к опросу членов семьи и их знакомых, истребуется характеризующий материал в отношении супругов, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью детей, - рассказали в пресс-службе СКР.

Председатель СК России Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, а руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад. Расследование контролирует центральный аппарат СК.