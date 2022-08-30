Напомним, в июле на ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделили 100 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начался ремонт Исинского тракта. На первом этапе работ подрядчик снимает старый асфальт. Чтобы не перекрывать движение, строители фрезеруют дорогу участками, для этого были установлены специальные информационные щиты и знаки.

- При поддержке губернатора Нижнему Тагилу в этом году были выделены дополнительные средства на ремонт дорожной инфраструктуры, что позволило начать работы ранее запланированного срока. Кроме замены асфальта будет выполнено устройство обочин, съездов и тротуаров на протяжении всего ремонтируемого участка, - написал на своей странице в социальных сетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в июле на ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделили 100 миллионов рублей. Известно, что дорога в некоторых местах находится в аварийном состоянии, она связывает город с Исинским водоемом и почти двумя тысячами садовых участков работников «Уралвагонзавода».