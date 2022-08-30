В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 31-летнего местного жителя

В комментариях также отметилась женщина, которая рассказала, что Александр уже находится дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» завершили поиски пропавшего 31-летнего местного жителя по имени Александр Гриб. Мужчина пропал 27 августа в районе Вторчермета.

- Найден. Жив. Всем спасибо за участие в поисках, - написали в пресс-службе отряда.

В комментариях также отметилась женщина, которая рассказала, что Александр уже находится дома.

Как рассказали родственники, Александр Гриб работает менеджером. А живет он в квартире с родителями на улице Военной. Жены и детей у Александра не было.

Напомним, ранее в Березовском завершились поиски Рябухиной Александры Сергеевны. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 34-летней женщины ничего не было известно с 25 августа.