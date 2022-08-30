В Нижнем Тагиле мужчина украл почти 50 тысяч с карты знакомого своего отца

В офисе выяснилось, что счет пострадавшего заблокирован, а на телефон пришло смс о смене пароля в личном кабинете онлайн-банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ранее судимый 37-летний мужчина украл почти 50 тысяч с карточки знакомого своего отца. 60-летний пострадавший рассказал, что не смог расплатиться за продукты в магазине из-за недостатка средств и заподозрил неладное.

В офисе выяснилось, что его счет заблокирован, а на телефон пришло смс о смене пароля в личном кабинете онлайн-банка. В полиции установили, что накануне уралец был в гостях у своего знакомого, с которым вместе распивал спиртное.

- Оказалось, что во время застолья в другой комнате находился сын хозяина квартиры, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Он-то и попал под подозрение, на карту, открытую на его имя, как раз поступили 48 тысяч рублей. Примечательно, что злоумышленник пытался скрыться в Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража, совершенная с банковского счета». До суда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.