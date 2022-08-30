В Первоуральске пьяный мужчина «заминировал» отдел полиции

Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Первоуральске пьяный 46-летний мужчина сообщил, что отдел городской полиции по адресу Ватутина, 21 якобы заминирован. Подозреваемым является житель поселка Новоуткинск, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К отделу внутренних дел приехали оперативные службы, в том числе спасатели и взрывотехники. Всех сотрудников эвакуировали. Специалисты не нашли на территории опасные предметы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражи 46-летний житель поселка Новоуткинск. Мужчина признался, что именно из хулиганских побуждений совершил звонок, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в поселке Новоуткинск, - рассказал Горелых.

В доме с подозреваемым живет пожилая мать. Она ничего не знала о звонке сына. Однако она подтвердила, что он злоупотребляет алкоголем. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания.