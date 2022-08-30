В Академическом откроется новый корпус художественной школы

Классы в новом корпусе художественной школы оснащены новым оборудованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе 1 сентября откроется новый корпус детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина. Она заработает на улице Академика Парина, 43а, сообщает мэрия.

- В наступающем учебном году здесь будут учиться около 300 детей по образовательным программам: «Живопись», «Изобразительное искусство», «Основы изобразительной грамоты», «Раннее эстетическое развитие», - говорится в сообщении.

Это первая творческая школа в Академическом районе. Проект стал результатом совместных усилий мэрии, специализированного застройщика «РСГ – Академическое» и коллектива школы. Она была создана в рамках государственно-частного партнерства. Классы в новом корпусе художественной школы оснащены новым оборудованием.

Ранее стало известно, что в Академическом районе к новому учебному году откроется школа № 123 на улице Академика Парина. Планируется, что здесь смогут учиться сразу 1 100 человек.