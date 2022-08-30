В конце сентября из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят ретро-поезд

Ретро-поезд будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК. Фото: СвЖД

В конце сентября от здания первого вокзала Екатеринбурга запустят туристический ретро-поезд «Уральский экспресс». Он будет ездить от столицы Урала до Верхней Пышмы. Об этом сообщает Свердловская железная дорога.

- Вдоль здания, со стороны станции «Екатеринбург-Пассажирский», строится посадочная платформа, - говорится в сообщении.

Она получит название «Екатеринбург I Исторический». Туристы будут выходить на платформу через здание старого вокзала. На перроне установят навесы с металлическими резными опорами, сделанными под старину.

Ретро-поезд будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК. Поездку на нем можно будет совместить с посещением Музея истории, науки и техники СвЖД в Екатеринбурге и открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. В вагоне-ресторане пассажирам будут подавать традиционные блюда уральской кухни.

Для организации маршрута провели капитальный ремонт путей станций Шувакиш и Электролитная в Верхней Пышме. На последней построили платформу, которая называется «Верхняя Пышма. Музей».

На станции Шувакиш сейчас строят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов». В пассажирском здании сделают специальную фотозону – кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX – начала XX века, оборудуют буфет и санитарные комнаты.