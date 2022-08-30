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На здоровье30 августа 2022 12:28

Жителям Югры рассказали, где нужно носить маски

В регионе возобновляют антиковидные меры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В регионе постепенно возвращается масочный режим

В регионе постепенно возвращается масочный режим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Югры Наталья Комарова выпустила постановление, согласно которому в регионе возвращают антиковидные меры. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Жителям Югры, согласно документу, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в закрытых помещениях. В список попали медицинские организации, организации социального обслуживания, общественный транспорт и такси.

Во всех организациях рекомендовано использовать антисептики для личной гигиены граждан, а также социальную дистанцию в полтора-два метра.

В организациях и предприятиях руководство должно самостоятельно выявлять сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

В больницах Югры усилят работу контакт-центров по поводу приема обращений, связанных с ОРВИ и коронавирусом.