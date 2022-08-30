В Екатеринбурге перекроют улицы Горького и Громова

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики перекроют движение всех видов транспорта по улицам Горького и Громова. Планируется, что на участке в районе жилого дома № 4 с 30 сентября по 30 октября будут проводиться работы по реконструкции сети канализации.

Движение транспорта будет направлено в объезд по улицам Горького, Малышева, Пушкина.

- Также строители продляют срок закрытия движения по улице Громова из-за строительства паркинга, от внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова до улицы Академика Бардина, до 22 сентября 2022 года, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.